Efteling: nieuw servicegebouw op parkeerplaats om plaats te maken voor hotel

De Efteling gaat op de huidige parkeerplaats een nieuw servicegebouw neerzetten. Daar worden verschillende faciliteiten in ondergebracht, waaronder de Souvenir Express en de verhuur van wandelwagens, scootmobielen en rolstoelen. Even verderop komt een toiletgebouw te liggen.



Dat blijkt uit ontwerpen en bouwplannen die fansite Eftelist heeft opgevraagd bij de gemeente Loon op Zand. Op dit moment bevinden de toiletten en de genoemde faciliteiten zich nog in gebouwen op het Dwarrelplein, het plein achter entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen.

Dat gebied gaat binnenkort op de schop vanwege de komst van een groot hotelcomplex. De Efteling wil dat zelf nog niet bevestigen. Het park vroeg in november vorig jaar al een vergunning aan voor het verplaatsen van de toiletten en het plaatsen van een nieuw gebouw. Toen ontbraken de ontwerpen en de aanvullende informatie.



De Vrolijke Noot

Het nieuwe, permanente faciliteitengebouw wordt opgetrokken in de stijl die eerder gehanteerd werd bij andere bouwwerken in het entreegebied, zoals Dwarrelplein-restaurant De Vrolijke Noot en een overkapping voor frisdrankautomaten op het parkeerterrein. Op de voorgevel is plek voor Efteling-posters.



Op de parkeerplaats is de afgelopen maanden een enorm bouwterrein ingericht. Er staat ook een gigantische bouwschutting. De Efteling wil het volledige Dwarrelplein opnieuw indelen. Daarbij moeten uiteindelijk ook De Vrolijke Noot en een geldautomaat in de vorm van een kluis het veld ruimen. Onlangs werd al afscheid genomen van de Centrale Kas, gevestigd in een gebouwtje in de buurt.



Toegangscontrole

Een maand geleden lekten tekeningen uit van het Dwarrelplein-project. De Efteling wil daar niet inhoudelijk op ingaan. Ook over het nieuwe servicegebouw kan een woordvoerder nog niet veel kwijt. "We maken later meer informatie bekend", laat hij weten. Eerder bevestigde het park wel dat de toegangscontrole tijdelijk verplaatst wordt tijdens werkzaamheden bij de entree.