Zeer gelimiteerde Looopings-pin voor het eerst in de verkoop

Pinverzamelaars krijgen voor het eerst de kans om een klassieke Looopings-pin uit 2016 op de kop te tikken. Het zilverkleurige speldje met het Looopings-logo werd jaren geleden ontwikkeld als een relatiegeschenk voor prominente figuren uit de pretparkwereld. De subtiele pin van 28 millimeter is nooit te koop aangeboden aan het grote publiek.



Van het exclusieve souvenirtje zijn destijds honderd exemplaren gemaakt. Nu wordt het restant - slechts twintig stuks - alsnog verkocht. Daarvoor werkt Looopings samen met Pretparkwinkel.nl. De webshop, waar ook andere Looopings-artikelen verkrijgbaar zijn, leidt het verkoopproces en de verzending in goede banen.

Vanwege de schaarsheid wordt de pin verkocht voor een hoger tarief. Eén Classic Looopings-pin kost 12,99 euro per stuk. Afgelopen najaar bracht Looopings in samenwerking met Pretparkwinkel.nl een eigen pin uit van 7,50 euro, met een oplage van tweehonderd exemplaren. Die was binnen enkele weken uitverkocht.