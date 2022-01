Efteling

Efteling stopt alsnog vroegtijdig met Winter Efteling: 'We hebben nu de ruimte en tijd'

De Winter Efteling komt alsnog vroegtijdig ten einde. Eigenlijk zou het winterseizoen tot en met zondag 6 februari 2022 duren. Door het verlengen van de coronamaatregelen blijft het attractiepark zeker tot en met dinsdag 25 januari dicht. Voor die paar dagen is het niet meer de moeite om alle winterse decors te laten staan, vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.



"Dan zou er nog maar een korte periode Winter Efteling zijn", aldus de voorlichter. "We hebben nu de ruimte en tijd om af te bouwen." Dat houdt in dat alle winterse taferelen, waaronder de Warme Winter Weide, verdwenen zullen zijn bij de heropening van het attractiepark.

"Uiteraard vinden we het wel jammer dat we dit jaar wederom slechts voor een korte periode van de Winter Efteling hebben kunnen genieten." Een jaar eerder duurde het winterseizoen van 19 november tot en met 14 december 2020. Dit keer konden bezoekers de wintersfeer opsnuiven van 15 november tot en met 18 december 2021.



Slingers

In eerste instantie liet de Efteling alle winterdecors staan, in de hoop op een snelle heropening. Nu wordt gefocust op de viering van het zeventigjarig jubileum. In december kondigde men aan dat de bijbehorende festiviteiten - met slingers en feestmuziek - direct na afloop van de Winter Efteling van start zouden gaan.