Europa-Park

Bijzonder beeld: Europa-Park ontmantelt koepel van overdekte achtbaan

Europa-Park is bezig met opmerkelijke werkzaamheden bij de overdekte achtbaan Eurosat - CanCan Coaster. De iconische zilverkleurige koepel rond de rollercoaster wordt momenteel deels afgebroken voor onderhoud. Daardoor is de rode baan tijdelijk zichtbaar vanaf de buitenkant.



Het Duitse attractiepark is op dit moment gesloten voor publiek. Directeur Michael Mack deelde foto's van de opknapbeurt op zijn Twitter-account. Daarop is te zien dat veel panelen al zijn weggehaald. Ze worden grondig schoongemaakt alvorens ze worden teruggeplaatst.

De klus was hard nodig: het exterieur van Eurosat oogde al een tijdje vrij vuil, met donkere vlekken op een groot deel van de panelen. Alleen de bovenkant van de geodetische koepel is al schoon. Dat stuk werd tijdelijk verwijderd tijdens de grote verbouwing van de attractie in 2018.



Moulin Rouge

Sindsdien heeft de achtbaan uit 1989, gelegen in het Franse themagebied, een Moulin Rouge-thema. Bezoekers maken een drie minuten durende vlucht over Parijs, om vervolgens te eindigen in het beroemde danstheater. De koepel werd gebaseerd op een vergelijkbaar bouwwerk in het Amerikaanse Disney-themapark Epcot.