BommelWereld

Gemeente Groenlo ziet pretpark rond Olivier B. Bommel wel zitten

BommelWereld, het overdekte pretpark rond de stripfiguren Olivier B. Bommel en Tom Poes, is een stap dichterbij gekomen. De gemeente Groenlo blijkt enthousiast over het idee van ondernemer Edwin Bomers.



Om problemen te voorkomen, is het project door de gemeente wel iets ingekrompen. Daardoor valt de ecologische verbindingszone van het Gelders Natuurnetwerk net buiten het nieuwe bestemmingsplan. In de praktijk komen er hierdoor alleen wat minder parkeerplaatsen bij BommelWereld dan eerder voorzien, vertelt wethouder Marieke Frank aan dagblad de Gelderlander. "Maar er waren al meer parkeerplaatsen ingetekend dan nodig, dus de aanpassing is minimaal."

Als alles goed gaat, kunnen bezoekers zich straks onder meer vergapen aan kasteel Bommelstein, het Knarkenmoeras en het Donkere Bomen Bos. Daarnaast verhuist ook het particuliere Toonder-museum De Bommelzolder uit Zoeterwoude naar het park, dat ten oosten van Groenlo moet verrijzen.



Klacht

Er is één klacht ingediend tegen het nieuwe bestemmingsplan door een boer die vreest voor zijn bedrijfsvoering. Uit onderzoek zou echter blijken dat BommelWereld hier geen nadelige invloed op heeft.



Als de gemeente het bestemmingsplan officieel goedkeurt, kan Bomers een bouwvergunning aanvragen. "Het zal dus nog wel even duren voordat BommelWereld er echt staat", aldus Frank.