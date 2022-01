Disneyland Paris

Disney-ontwerper over Buzz Lightyear-attractie: 'Ik heb spijt van mijn werk'

De attractie Buzz Lightyear Laser Blast in Disneyland Paris had nooit op de huidige plek gebouwd moeten worden. Dat zegt toenmalig ontwerper Jim Shull op zijn Twitter-account. Hij heeft naar eigen zeggen spijt van zijn medewerking aan de Buzz Lightyear-attractie in themagebied Discoveryland.



360 graden-film Le Visionarium werd in 2006 vervangen door een interactieve darkride met Toy Story-personage Buzz Lightyear. Een verhaal over Europese ontdekkingsreizigers en uitvinders maakte plaats voor een attractie rond een speelgoedfiguurtje, met tweedimensionale blacklightdecors in felle kleuren.

Achteraf gezien had dat nooit mogen gebeuren, schrijft Shull in het openhartige Twitter-bericht. "Hoewel ik verantwoordelijk ben voor Buzz Lightyear, heb ik spijt van mijn werk. Het verhaal van het gebied is veranderd door een fantasie-element in cartoonstijl toe te voegen. Ik schaam me niet voor mijn werk, maar ik zou willen dat Buzz daar niet was."



Kostenbesparing

In gesprek met Looopings vult ontwerper Shull aan dat de beslissing om de attractie op de bewuste locatie te bouwen al genomen was vóór hij betrokken raakte. "Voordat de Buzz-attractie in Parijs werd goedgekeurd, was de versie in Tokyo Disneyland al bijna af. Beide versies werden gebouwd op de plek van een 360 graden-film. Wellicht was er sprake van een kostenbesparing."



Shull is niet de eerste Disney-prominent met kritiek op Buzz Lightyear Laser Blast in Disneyland Paris. Tim Delaney, één van de hoofdontwerpers van het Disneyland Park, vertelde vorig jaar dat hij ook baalt van het verwijderen van het originele thema.