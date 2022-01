Nieuws

Ongevaccineerden vanaf vandaag niet meer welkom in Franse pretparken

Volwassenen zonder coronavaccinatie zijn vanaf vandaag in principe niet meer welkom in de Franse pretparken en dierentuinen. Door de invoering van de zogeheten passe vaccinale mogen in beginsel alleen gevaccineerden nog een bezoek brengen aan een attractie- of dierenpark. Het tonen van alleen een negatief testresultaat is geen optie meer.



Mensen die zich niet willen laten vaccineren, moeten Disneyland Paris dus voorlopig links laten liggen. De meeste andere Franse parken, zoals Parc Astérix, Puy du Fou, Walygator Grand Est, Walibi Rhône-Alpes en Nigloland, zijn de komende maanden nog gesloten. Futuroscope heropent in het eerste weekend van februari.

President Emmanuel Macron liet eerder al weten dat hij het leven van ongevaccineerden graag zuur wil maken door de coronaregels in Frankrijk aan te scherpen. Op die manier wil hij antivaxers overhalen om tóch voor een coronaprik te gaan. Het invoeren van het 2G-beleid is daar onderdeel van.



Groen vinkje

De vaccinatiepas is nu een vereiste voor bezoekers van 16 jaar en ouder. Vanaf dinsdag 15 februari is een boosterprik verplicht voor iedereen die vóór 15 oktober volledig gevaccineerd was. Bezoekers van 12 tot en met 15 jaar kunnen nog wel de oude gezondheidspas laten zien, die ook zorgt voor een groen vinkje bij een negatief testresultaat.



Er geldt ook een uitzondering voor personen die recentelijk genezen zijn van corona. Zij kunnen een herstelbewijs tonen dat meer dan elf dagen en minder dan zes maanden oud is. Wie een medische verklaring heeft waaruit blijkt dat vaccineren geen optie is, mag ook naar binnen.



Tijdelijk

Fransen die er nu voor kiezen om zich toch te laten vaccineren, hoeven geen weken te wachten om toegang te krijgen. Ongevaccineerden ontvangen een tijdelijke vaccinatiepas als ze zich aanmelden voor een vaccinatie met een eerste prik vóór 15 februari en een tweede dosis binnen vier weken na de eerste. Ze moeten dan wel een negatief testresultaat tonen van maximaal 24 uur oud, totdat ze volledig gevaccineerd zijn.