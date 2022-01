Madame Tussauds Amsterdam

Madame Tussauds Amsterdam haalt wassenbeeld Marco Borsato weg, Ali B was al verdwenen

Bezoekers van Madame Tussauds Amsterdam komen Marco Borsato voorlopig niet meer tegen. Het wassenbeeld van de beroemde zanger is weggehaald nu hij beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag, vertelt een woordvoerster aan Looopings. Rapper Ali Bouali, beter bekend als Ali B, was al langer niet meer te zien in de Amsterdamse attractie.



Borsato en Bouali liggen onder vuur naar aanleiding van verhalen over seksueel wangedrag en machtsmisbruik bij de RTL-shows The Voice of Holland en The Voice Kids. Verschillende oud-kandidaten en andere betrokken meldden zich bij YouTube-programma BOOS van omroep BNNVARA, dat de misstanden donderdag aan de kaak stelde in een aflevering van bijna anderhalf uur. Die is inmiddels ruim zeven miljoen keer bekeken.

Tegen de twee coaches zijn meerdere aangiftes gedaan. Borsato zou verscheidende personen hebben betast, waaronder minderjarige deelnemers van The Voice Kids. Boulai wordt onder meer beschuldigd van verkrachting. Het Openbaar Ministerie was al bezig met een onderzoek naar Borsato, die zelf een tegenaangifte deed van smaad. Momenteel wordt bekeken of er een onderzoek nodig is naar aanleiding van de aangiftes tegen Ali B.



Uitkomst

Voor Madame Tussauds Amsterdam zijn de aantijgingen reden genoeg om bezoekers tot nader order niet meer te confronteren met Marco Borsato. "De signalen en de maatschappelijke impact hiervan geven ons aanleiding op dit moment zijn beeld uit onze collectie te halen afwachtende van de uitkomst van zijn onderzoek", meldt een voorlichtster in gesprek met Looopings. "Hij is tot die tijd niet voor het publiek te zien."



Ze benadrukt dat Ali B al veel langer geen onderdeel meer was van de toeristentrekpleister in de hoofdstad. "Hij staat al jaren niet meer in de attractie." Het beeld van Boulai dateert van december 2004. Hij zingt erover in zijn hit Leipe Mocro Flavour uit 2005.



Nieuw beeld

Borsato kreeg al in 1997 een eerste wassenbeeld. Toen dat na verloop van tijd niet meer leek, werd in 2015 een nieuw beeld onthuld. Dat was tot aan de huidige coronasluiting zichtbaar voor het publiek. Madame Tussauds Amsterdam is sinds zondag 19 december 2021 dicht vanwege de landelijke coronamaatregelen.



Het wassenbeeld van rapper Lil' Kleine mag vooralsnog wel blijven staan. Hij zou eind 2019 betrokken zijn geweest bij een vechtpartij op het Rembrandtplein in Amsterdam. Die zaak wordt binnenkort inhoudelijk behandeld. Daarnaast werd de artiest, die eigenlijk Jorik Scholten heet, in maart vorig jaar op Ibiza gearresteerd na een incident met zijn verloofde. "Uiteraard keuren wij dergelijke acties ook af, maar wachten wij het onderzoek en de uitspraak van de rechter af", zegt Madame Tussauds daarover.