Disneyland Paris

Onheilspellende draak in Disneyland Paris zichtbaar zonder kop

Disneyland Paris is bezig met het opknappen van de grote draak onder het kasteel van Doornroosje. Dat zorgt voor een ongewoon beeld. Bezoekers kunnen de gigantische animatronic momenteel spotten zonder kop, blijkt uit een afbeelding die op Twitter verscheen.



De foto werd genomen op een locatie die gewoon toegankelijk is voor publiek, vertelt de fotograaf aan Looopings. Hij schoot het plaatje vanuit de souvenirwinkel Merlin l'Enchanteur. Alleen de onderkant van de bek is nog zichtbaar. De rest van de kop werd weggehaald voor onderhoud.

De grommende draak is onderdeel van La Tanière du Dragon, een donkere grot onder het beroemde sprookjeskasteel. Vanwege de werkzaamheden is die locatie de komende tijd niet toegankelijk. De rest van het kasteel werd het afgelopen jaar al opgeknapt.