Disneyland Paris: nu ook miniparade met Disney-figuren in Walt Disney Studios

Het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris heeft tegenwoordig een dagelijkse miniparade. Net als in het aangrenzende Disneyland Park kunnen bezoekers elke dag kijken naar een stoet met Disney-figuren. De wagens zijn afkomstig uit de verdwenen parade Disney's Stars 'n' Cars.



Die was van 2009 tot 2014 te zien. Tegenwoordig worden de wagens nog regelmatig gebruikt voor bijzondere gelegenheden. Sinds kort vormen enkele auto's een korte parade. Die staat op dit moment in het teken van de Disney-films Aladdin, Lilo & Stitch, Toy Story en Ratatouille.

Vorig jaar kwamen de wagens al regelmatig één voor één naar buiten. Nu rijden ze achter elkaar aan, waardoor meer een paradegevoel ontstaat. Daarnaast verschijnt racewagen Lightning McQueen uit de Cars-reeks geregeld ten tonele, op dezelfde route.



Aanvangstijd

Vanwege de coronamaatregelen maakt Disney zelf geen aanvangstijden bekend van de miniparade in het Walt Disney Studios Park. De grote parade Disney Stars on Parade in het Disneyland Park, die sinds vorige week weer wordt opgevoerd, heeft wel een vast tijdstip.