Prater

Medewerker Oostenrijks pretpark verwondt collega vanwege te harde muziek

Een 53-jarige man, werkzaam bij het Oostenrijkse attractiepark Prater, heeft een 19-jarige vrouwelijke collega bedreigd en verwond. Dat bleek afgelopen week in de rechtszaal. De vijftiger werkte bij een attractie in het pretpark in Wenen, waar hij de beugels van bezoekers controleerde. Zijn collega van 19 jaar zat in de controlekamer.



Het conflict ontstond op 29 oktober vorig jaar. De man vond dat de muziek bij de attractie te hard stond, waarna hij de cabine binnenstormde en de vrouw uitschold en bedreigde. Daar zou hij haar arm naar achter hebben getrokken, zodat hij bij de muis van de computer kon.

Het slachtoffer had enkele dagen last van haar arm. Een dag later stapte de vrouw naar de politie. Tegenover de rechter ontkende de verdachte in eerste instantie dat hij zijn collega pijn had gedaan. Hij gaf uiteindelijk wel toe dat hij haar arm had vastgehouden.



Verdediging

De rechter geloofde weinig van de verdediging, mede omdat een leidinggevende destijds bij de politie had verklaard dat de man zich op de bewuste dag dronken en agressief gedroeg. Dat resulteerde uiteindelijk in vijf maanden gevangenisstraf, waar de officier van justitie zich in kon vinden.