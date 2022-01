Fabrikus World

Video: Franse band speelt nummer in loopingachtbaan

Een Franse band heeft een bijzondere locatie uitgekozen om een nieuw nummer te spelen. Muziekgroep Supermassive stapte daarvoor onlangs in de loopingachtbaan van pretpark Fabrikus World. Op videobeelden is te zien hoe twee bandleden voorin de trein een piepklein keyboard en een gitaar bespelen. Achter hen zit een zangeres.



Voor het maken van het filmpje waren achttien ritjes nodig, meldt de band op social media. Het eindresultaat verscheen op Facebook en Instagram. Shots van de trein worden afgewisseld met spectaculaire dronebeelden van de rollercoaster. Op YouTube is een making-of-video te vinden van ruim zes minuten.

De achtbaan in kwestie heet EuroLoop. Het gaat om een kopie van de bekende Python uit de Efteling, met twee loopings en twee kurkentrekkers, geopend in 2004. Daarvoor stond de attractie in de verdwenen parken Mirapolis in Frankrijk en Spreepark in Duitsland. Fabrikus World, gelegen in Zuid-Frankrijk, is sinds 2021 de nieuwe naam van pretpark Europark.