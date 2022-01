Fårup Sommerland

Foto's: hoogste en snelste achtbaan van Denemarken staat overeind

Het Deense pretpark Fårup Sommerland deelt indrukwekkende luchtbeelden van de nieuwste aanwinst Fønix. Na maanden bouwen staat de hoogste en snelste rollercoaster van Denemarken helemaal overeind. Achtbaanfans kunnen zich verneugen op een gevaarte van 40 meter hoog en 905 meter lang.



De topsnelheid bedraagt 95 kilometer per uur. Het attractiepark koos voor een groene baan met witte ondersteuningen. Op de foto's is goed te zien dat de spectaculaire coaster midden in een bos ligt. Fønix telt drie inversies en veertien momenten met gewichtsloosheid.

De achtbaan werd ontworpen en gebouwd door de Nederlandse fabrikant Vekoma. "Elke dag zie je weer nieuwe dingen op de bouwplaats", laat het park weten op social media. Beelden van testritjes zijn er nog niet. Het nieuwe seizoen van Fårup Sommerland start op zaterdag 9 april.