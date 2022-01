Beekse Bergen

Beekse Bergen verraste vakantiegasten tijdens lockdown met geopende autosafari

Gasten van Vakantiepark Beekse Bergen en het Safari Resort zijn tijdens de lockdown verrast met een extra activiteit. Wie bleef slapen in de vakantieparken kon gebruikmaken van de autosafari van Safaripark Beekse Bergen. Het ging om een extraatje waar niet actief over is gecommuniceerd.



Beekse Bergen kreeg er toestemming voor van de lokale autoriteiten. Omdat de autosafari op het eigen terrein plaatsvond, waren er geen extra reisbewegingen voor nodig. Vakantiegasten moesten in hun auto blijven zitten en de overige faciliteiten van het Safaripark, zoals horeca en toiletten, bleven gesloten.

Het Brabantse dierenpark was - net als alle andere Nederlandse dierentuinen - noodgedwongen dicht van 19 december tot en met 25 januari. Ondertussen mochten de vakantieparken wel open. Verblijfsgasten kregen na het boeken te horen dat de autosafari enkele uren per dag toegankelijk zou zijn, op reservering.



Dagelijks

Om te voorkomen dat mensen speciaal voor de autosafari zouden komen, komt het nieuwtje nu pas naar buiten. Dankzij het versoepelen van de coronamaatregelen is Safaripark Beekse Bergen sinds deze week weer voor iedereen toegankelijk, inclusief de boot-, auto-, bus- en wandelsafari. Bezoekers zijn de komende weken dagelijks welkom van 10.00 tot 16.30 uur.