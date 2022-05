Duinrell

Duinrell tevreden met 851.000 bezoekers in 2021: tweede attractiepark van Nederland

Duinrell heeft het bezoekersaantal van 2021 bekendgemaakt. Het Wassenaarse attractiepark verwelkomde vorig seizoen ruim 851.000 bezoekers, meldt een woordvoerder aan Looopings. In 2020, het eerste jaar met coronamaatregelen en sluitingen, waren dat er nog bijna 622.000.



Men is dan ook "naar omstandigheden zeer tevreden" met het jaarcijfer. Om precies te zijn gaat het om 851.208 bezoekers. De wens is nu om een seizoen te hebben als vóór de coronacrisis. In 2019 werd het park nog 1,3 miljoen keer bezocht. Dat zijn zowel vakantiegasten, die meermaals worden meegeteld, als dagbezoekers.

Een belangrijke kanttekening is dat het boekjaar van Duinrell afwijkt van het kalenderjaar: de bezoekersaantallen worden steeds gemeten van 1 november tot en met 31 oktober. De laatste twee maanden van 2021 zijn dus nog niet opgenomen in het meest actuele cijfer.



Blijdorp

Met afgerond 851.000 bezoekers op de teller mag Duinrell zich het tweede pretpark van Nederland noemen, na de Efteling (3,3 miljoen bezoekers). Daarna volgen Toverland (718.000), Slagharen (689.000) en Walibi Holland (505.000). Van de dierentuinen deed alleen Blijdorp het beter dan Duinrell, met 871.000 bezoekers in 2021.



"Ondanks de coronabeperkingen waren met name de maanden juni tot en met oktober 2021 een succes", vertelt de voorlichter aan Looopings. Duinrell is blij dat de tijd van lockdowns voorbij lijkt. "We willen onze gasten simpelweg een opkikker geven. We hebben mooie plannen en we zien de toekomst met vertrouwen tegemoet."