Walibi Holland

Bezoekersaantal Walibi Holland verder omlaag in boekjaar 2021

Het bezoekersaantal van Walibi Holland lag in boekjaar 2021 ruim 15 procent lager dan in 2020. Dat heeft eigenaar Compagnie des Alpes bekendgemaakt. Van oktober 2020 tot en met september 2021 trok het pretpark in Biddinghuizen 505.000 bezoekers. Een jaar eerder waren dat er nog 96.000 meer; 601.000 gasten.



Walibi maakt geen bezoekerscijfers bekend per seizoen, maar alleen per boekjaar. Om die reden is in de meest recente gegevens nog niet het halloweenseizoen van 2021 opgenomen, maar wel de halloweenperiode van 2020. Toen moesten de Halloween Fright Nights al na twee avonden stopgezet worden.

Halloween in 2021 was een stuk succesvoller: elf van de twaalf dagen waren volledig uitverkocht. Dat resultaat is dus pas volgend jaar onderdeel van het bezoekersaantal. Overigens startte het Walibi-seizoen in 2021 vanwege corona in de derde week van mei, zeven weken later dan gepland.



Jaaromzet

Het attractiepark wist een jaaromzet te behalen van 22 miljoen euro, iets minder dan de 24,6 miljoen euro van 2020. In 2019, toen van corona nog geen sprake was, stond de teller op 32,6 miljoen euro.



Walibi Holland presenteerde in 2021 het vernieuwde themagebied Exotic, inclusief nieuwe treinen voor achtbaan Condor. In de jaren vóór de coronacrisis schommelde het bezoekersaantal van Walibi tussen de 800.000 en 900.000 personen per jaar. Ooit waren dat er 1,4 miljoen, toen het park in de polder nog door het leven ging als Six Flags Holland.