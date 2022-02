Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Bezoekersaantal Attractiepark Slagharen 30 procent hoger in 2021

Ondanks een maandenlange coronasluiting heeft Attractiepark Slagharen seizoen 2021 afgesloten met een stuk meer bezoekers dan in 2020. Het Overijsselse pretpark zag het bezoekersaantal het afgelopen jaar met 30 procent stijgen: van 530.000 naar 689.000 gasten. Dat meldt algemeen directeur Dave Storm aan Looopings.



Slagharen kruipt langzaam maar zeker weer richting de één miljoen jaarlijkse bezoekers van vóór de coronacrisis, denkt Storm. "Juist door de pandemie is er een flinke behoefte aan een vakantie of dagjes uit, merken we. Veel gezinnen zaten lang aan huis gekluisterd. Daardoor kwam Slagharen hoog op de verlanglijstjes te staan."

Hij is tevreden met het resultaat. De wens is om in 2022 weer iets te stijgen. Storm, aangesteld in september 2019, maakte door alle coronasluitingen nog nooit een volledig seizoen mee. "Gezien de versoepelingen en de mooie vooruitzichten hoop ik dat daar dit jaar verandering in te kunnen brengen."



Lucky Nugget

Seizoen 2022 staat in het teken van de heropening van de opgeknapte amusementshal Lucky Nugget. In het vakantiepark worden alle slaapbanken van de Cowboy Cottages vervangen. Verder krijgen de Raccoon Lodges nieuwe hoekbanken.



Daarnaast gaan de Free Fall en klimpark Black Hill Ranger Path weer open na een renovatie. Bovendien wordt er gewerkt vernieuwd entertainmentprogramma. Het park heropent op vrijdag 1 april. "Er wordt flink geschilderd, gepoetst en ontwikkeld", vertelt de directeur.



Verrassing

De laatste grote nieuwe attractie in Slagharen dateert van 2019. Wanneer het park weer een attractie gaat toevoegen, kan Storm nog niet zeggen. "Sommige zaken moeten ook een verrassing blijven. Maar we blijven ons ontwikkelen en er liggen veel plannen klaar. Bij de pakken neer zitten, zit niet in mijn aard."