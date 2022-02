Energylandia

Energylandia opent naast twee nieuwe achtbanen ook 56 meter hoog reuzenrad

Het Poolse pretpark Energylandia lijkt een oneindig budget te hebben. Naast het bouwen van een nieuw themagebied met twee achtbanen haalt het attractiepark dit jaar ook een 56 meter hoog reuzenrad binnen. Dat heeft het park bekendgemaakt in een promotievideo.



Bij het middeleeuwse themadeel Smoczy Gród, met attracties als hybrid coaster Zadra, familieachtbaan Frida en monorail Dragon Adventure, komt een gigantisch rad te staan. De attractie telt dertig gondels die moeten zorgen voor een adembenemend uitzicht over Energylandia.

Het park spreekt over "één van de grootste reuzenraden van Polen". Volgens het park vragen bezoekers al jaren om de komst van een dergelijke attractie. "Omdat we jullie mening respecteren en we jullie altijd de hoogste kwaliteit willen bieden, hebben we besloten om deze investering te doen", valt te lezen op social media.



Acht jaar

Ondertussen werkt men ook aan het nieuwe themagebied Sweet Valley, waar een mijntrein, een familieachtbaan en verschillende kinderattracties komen te staan. Energylandia opende in 2014. In minder dan acht jaar tijd is de bestemming uitgegroeid tot het park met de meeste achtbanen in Europa.