Beekse Bergen

Brandstichter Beekse Bergen beweert dat hij dieren juist wilde redden

De 27-jarige Damian P., die op 26 maart 2020 brand stichtte in Safaripark Beekse Bergen, wilde de dieren bevrijden uit hun gevangenschap. Dat vertelde hij gisteren aan de rechtbank in Breda. Zijn handelen had een desastreus effect: acht impala's, twee koedoes en een pinguïnkuiken kwamen om het leven.



P. leed destijds aan een bipolaire stoornis en was verslaafd aan cannabis. In zijn psychose klom hij over het hek van de Brabantste dierentuin en stichtte op drie plekken brand. Verschillende verblijven werden volledig door de vlammen verzwolgen. De schade bedroeg 263.000 euro.

Toch heeft de dader geen hekel aan dieren. Integendeel zelfs. "Ik was ontevreden over alle mensen die er zijn", vertelde P. volgens het Brabants Dagblad in de rechtszaal. "Ik wilde één worden met de dieren, één met de natuur. Ik voelde dat ik iets moest doen, omdat ze gevangen waren. Ik dacht: ik moet alles doen om ze vrij te krijgen."



Telefoon

Toen het niet lukte om het hok van de jachtluipaarden te openen, stak de man een voederbak in de fik. Hij hoopte zo een opening te creëren waardoor de dieren konden ontsnappen. Pas toen de vlammen op meerdere plekken hoog oplaaiden, besefte P. dat hij een fout had gemaakt. Hij wilde de brandweer bellen, maar had zijn telefoon inmiddels in het vuur gegooid.



P. sloeg vervolgens het raam van een restaurant aan diggelen, in de hoop dat daardoor een alarm af zou gaan. Dat gebeurde niet, wat hem sterkte in zijn overtuiging dat Safaripark Beekse Bergen niets om dieren geeft.



Medicatie

Zijn psychiater oordeelde eerder dat P. volledig ontoerekeningsvatbaar was tijdens de brand. Omdat de behandeling aanslaat en hij zijn huidige medicatie vrijwillig wil blijven slikken, vonden gedragsdeskundigen tbs niet noodzakelijk.



De officier van justitie wil er echter zeker van zijn dat P. zich aan de regels houdt en eiste daarom tbs met voorwaarden. Dat is een milde vorm zonder dwangverpleging. De rechter doet op 1 februari uitspraak.