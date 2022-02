Efteling

Efteling bouwt ruim 12.000 zonnepanelen op parkeerterrein

Eén van de parkeerterreinen van de Efteling wordt voorzien van vele duizenden zonnepanelen. Op parkeerplaats M, gelegen schuin tegenover de hoofdentree, komen overkappingen te staan met daarop meer dan 12.000 zonnepanelen. Dat bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.



De vergunning werd in 2019 aangevraagd, in de hoop dat het project in 2020 gerealiseerd kon worden. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Nu zijn de werkzaamheden alsnog begonnen. Dankzij de zonnedaken wordt er duurzame energie opgewekt. Bovendien parkeren bezoekers hun auto straks in de schaduw.

Parkeerterrein M ligt het verst weg van de parkingang. "Het is wel zo fijn om juist de gasten die wat verder moeten lopen, het extra parkeercomfort te bieden", vertelde een manager daar eerder over. "Zij hoeven in elk geval niet te krabben in de winter en rijden terug in een koelere auto op warme zomerdagen."



Bouwplaats

In eerste instantie zou sprake zijn van 14.300 zonnepanelen, geschikt voor 1346 auto's. Dat worden er dus iets minder. Vanwege het bouwproject kan een groot deel van de parkeerplaats de komende maanden niet gebruikt worden. Ook een deel van het hoofdparkeerterrein tegenover de entree is veranderd in een bouwplaats, vanwege de komst van een nieuw hotel.



De Efteling wil in 2030 volledig klimaatneutraal zijn. In het attractiepark liggen al langer zonnepanelen op de daken van darkride Symbolica, waterachtbaan De Vliegende Hollander en horecacomplex Station de Oost.