Europa-Park

Video: man bouwt werkende maquette van spinning coaster Europa-Park

Patrick Boegli heeft een opvallende hobby: het nabouwen van Europa-Park in miniatuur. De Franse modelbouwer bouwde eerder al verschillende themagebieden uit het Duitse attractiepark tot in detail nu. Zijn nieuwste project is een schaalmodel van de spinning coaster Euro-Mir.



Euro-Mir, geopend in 1997, kenmerkt zich door vijf grote torens met glazen platen. Treinen worden met behulp van een overdekte spiraallift in één van de torens omhoog gebracht. Daarna volgt een vrij ruwe rit, waarbij de gondels meermaals draaien.

Het thema werd gebaseerd op het Russische ruimtestation Mir. De attractie ligt dan ook in het Russische themadeel van Europa-Park. Op de achtergrond klinkt het iconische trancenummer Project Euro-Mir, dat speciaal voor de coaster gecomponeerd werd.



Minitreintje

De maquette van Euro-Mir werkt echt: een minitreintje kan daadwerkelijk de volledige baan afleggen, blijkt uit beelden die maker Boegli op YouTube heeft gezet. "Bedankt aan iedereen die mij volgt en mijn prestaties waardeert", laat de creatieve zestiger weten.