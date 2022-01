Walibi Rhône-Alpes

Video: Frans Walibi-park in de winter open voor bedrijfsevenementen

Het Franse pretpark Walibi Rhône-Alpes waagt zich ook aan een winteropenstelling, maar niet voor iedereen. In het kerstseizoen opent het attractiepark de poorten voor besloten bedrijfsevenementen. De promotiecampagne voor komende winter is deze week gestart.



Geïnteresseerden kunnen een offerte aanvragen om met de medewerkers van hun bedrijf naar het park te komen in de kerstperiode van 2022. Walibi Rhône-Alpes belooft een "geprivatiseerd park" met dertien geopende attracties, twee speelplaatsen, kerstentertainment en kersthapjes.

Het is mogelijk om een aanvraag te doen voor groepen van minimaal twintig personen. Tickets kosten 28 euro voor volwassenen. Er zijn ook pakketten van 37 euro per persoon, inclusief een zoet buffet van een uur, of 47 euro per persoon, inclusief een uur durend zoet en hartig buffet.



Compagnie des Alpes

Walibi Rhône-Alpes hoort bij parkengroep Compagnie des Alpes, waar de laatste tijd volop gefocust wordt op winteropeningen. Zo wil Walibi Holland dit jaar open tijdens de kerstvakantie. Walibi Belgium volgt een jaar later, in 2023. Ook Bellewaerde in België heeft er plannen voor. Parc Astérix en Futuroscope in Frankrijk zijn 's winters al toegankelijk.