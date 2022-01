Gardaland Resort

Gardaland onthult voertuigen van nieuwe Jumani-darkride: opening in april

Het Italiaanse pretpark Gardaland legt momenteel de laatste hand aan een darkride rond de bekende filmreeks Jumanji. Vandaag laat men de voertuigen van de attractie zien. Die zijn vormgegeven als jeeps voor zes personen. Ook de openingsdatum is bekendgemaakt.



Jumanji - The Adventure wordt op zaterdag 2 april officieel geopend. Bezoekers komen straks terecht in de duistere wereld van Jumanji. Daar worden ze geconfronteerd met gevaarlijke dieren en obstakels. Het verhaal gaat over een kostbaar juweel dat teruggebracht moet worden naar een legendarische tempel.

De voertuigen die vandaag onthuld worden, zijn 3 meter lang en 2 meter breed. In totaal telt de attractie twaalf karretjes. Gardaland belooft dat de bakjes zullen bewegen als echte jeeps. Dat moet zorgen voor een "meeslepende en spannende ervaring".



Twaalf scènes

Een ritje bestaat uit twaalf scènes, gebaseerd op de films van Sony Pictures. Passagiers komen verschillende bewegende figuren tegen, waaronder een stenen monster, een nijlpaard en een spin. Er wordt ook gebruikgemaakt van video- en audio-effecten.