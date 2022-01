Beekse Bergen

Uitbreiding Safari Resort Beekse Bergen gaat 31 miljoen euro kosten

Aan de uitbreiding van het Safari Resort van Safaripark Beekse Bergen hangt een prijskaartje van 31 miljoen euro. Het bijzondere vakantiepark, met vakantiehuizen naast wilde dieren, moet een stuk groter worden. Eigenaar Libéma wil 120 vakantieappartementen toevoegen. Die krijgen een hotelfunctie.



De plannen kwamen afgelopen voorjaar al naar buiten. Nu is er meer duidelijk over de financiering en de planning. Destijds werd gesproken over een investering van zo'n 25 miljoen euro. Het project valt dus iets duurder uit. Van de totale kosten - 31 miljoen euro - betaalt Libéma 11 miljoen euro uit eigen zak. De overige 20 miljoen euro worden geleend van de provincie.

Het Safari Resort bestaat nu uit 208 verschillende vakantiehuizen. De eerste fase, geopend in 2018, kostte zo'n 100 miljoen euro. Daarvoor werd eerder al 41,5 miljoen euro geleend.



Neushoorns

De 120 nieuwe appartementen worden verspreid over vijftien lodges, gelegen aan een nieuwe savanne met bijvoorbeeld giraffen, struisvogels, witte neushoorns, antilopen en Watusirunderen. Men richt zich op kortere verblijf in een hotelsfeer. De beoogde grond is al eigendom van Beekse Bergen.



Libéma hoopt dat de bouwvergunning snel rond is. De werkzaamheden zouden dan in het voorjaar van 2022 kunnen beginnen. Een jaar later, in het voorjaar van 2023, moet het nieuwe gedeelte af zijn.