Beekse Bergen

Dierentuinen zijn dicht, maar Safari Resort Beekse Bergen blijft open: 'Voelt als een verademing'

De Nederlandse dierentuinen zijn al voor de vierde keer langdurig gesloten vanwege de coronamaatregelen, met als gevolg dat dierentuinliefhebbers hun uitjes moeten missen. Toch is er wel een mogelijkheid om wilde dieren te spotten in coronatijd. Het Safari Resort van Beekse Bergen, met vakantiehuisjes naast dierenverblijven, blijft tijdens coronasluitingen steevast open.



Het Safari Resort opende in 2018. "Toen dit concept bedacht werd, was er natuurlijk nog helemaal geen sprake van lockdowns", vertelt parkmanager Stephanie Struis in gesprek met Looopings. "Maar met de kennis van nu is het een schot in de roos. Het is een manier om ondanks alle maatregelen toch wilde dieren van dichtbij te beleven."

Verblijfsgasten kijken vanuit hun woonkamer uit over een leeuwenverblijf, een vijver met zeehonden of een savanne met onder meer giraffen, zebra's, neushoorns, dromedarissen en struisvogels. Struis: "Het is natuurlijk geen volwaardige dierentuin, maar je kunt hier wel de hele dag dieren zien. Ook in coronatijd. Er is veel behoefte aan, merken we."



Annuleringen

Dat bleek al tijdens de allereerste lockdown in het voorjaar van 2020. "We hebben nauwelijks reclame hoeven maken. Bij andere vakantieparken stroomden de annuleringen binnen, maar bij ons dachten de mensen: ik heb al betaald en dit is een manier om toch een bijzonder uitje te hebben met het gezin, dus laten we maar gaan."



Beekse Bergen speelde daar zelf ook op in. "We verhuurden bijvoorbeeld klaptafeltjes die door ouders gebruikt konden worden om te werken en te videobellen in bijvoorbeeld de slaapkamer, terwijl de kinderen zich vermaakten aan de tafel in de woonkamer." Verder bleken ook de sauna's in de huisjes plotseling veel meer in trek dan voorheen. "Onze medewerkers kregen daar ineens heel veel vragen over. Iedereen dook kennelijk de sauna's in toen andere faciliteiten gesloten moesten worden."



Heropenen

Ook tijdens de huidige lockdown weten Nederlanders de weg naar het Safari Resort te vinden, aldus Struis. "Zelfs nu gasten niet door het grote Safaripark kunnen wandelen, voelt het voor hen als een verademing om in een bijzondere omgeving te verblijven." Toch hoopt ze vurig dat het kabinet ervoor kiest om de attractie- en dierenparken komende week te heropenen. "Want Beekse Bergen is meer dan het Safari Resort alleen. En dat willen we óók laten zien."