Wildlands Adventure Zoo Emmen

Kompaskiosk in dierenpark Wildlands Emmen tegen de vlakte

Met de sloop van een grote kiosk is de verbouwing van het entreeplein van Wildlands Adventure Zoo Emmen officieel begonnen. De komende maanden ondergaat het gebied bij de ingang van het dierenpark een ingrijpende metamorfose. Daarbij moet de zogeheten Kompaskiosk het veld ruimen.



Wildlands kondigde in mei vorig jaar aan dat het plein bij de entree een andere indeling zou krijgen. Nu bestaat het gebied voornamelijk uit bestrating. In de nieuwe opzet is er ruimte voor beplanting, terrasjes, waterpartijen en een dierenverblijf met een kleine apensoort. Er komen ook vissen.

Wildlands maakt niet bekend hoeveel het project in totaal kost. Wel is duidelijk dat de overheid zorgt voor een financiële bijdrage van 625.000 euro. "Vanwege de coronacrisis worden veel investeringen uitgesteld, maar de aanpak van de entree duldt geen verder uitstel", liet de provincie Drenthe eerder weten. De dierentuin denkt dat de verbouwing kan zorgen voor een jaarlijkse omzetstijging van 160.000 euro.



Vergroening

"Het plein wordt door de verbeteringen een logische en gethematiseerde entree naar de drie themagebieden, die zo kenmerkend zijn voor het dierenpark", meldt Wildlands vandaag in een verklaring. "Daarnaast zorgt de aanpassing van het Kompasplein voor vergroening."



Om bezoekers zo min mogelijk hinder te laten ondervinden, vinden de werkzaamheden in fases plaats. Na de sloop wordt gefocust op het verleggen van bekabeling. Daarna staat de opbouw van de nieuwe delen op de planning. In de laatste fase worden de dieren toegevoegd.



Hoogseizoen

Men hoopt dat de klus vóór het hoogseizoen is afgerond. Op dit moment is Wildlands nog gesloten als onderdeel van de landelijke coronamaatregelen. Elders in het park wordt ondertussen de laatste hand gelegd aan een verblijf voor bevers.