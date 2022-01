Ouwehands Dierenpark Rhenen

Babypanda Ouwehands Dierenpark was nauwelijks te bewonderen: 'Jammer en enorm frustrerend'

Het grote publiek heeft nauwelijks kunnen genieten van de babypanda in Ouwehands Dierenpark. De jonge reuzenpanda Xan Fing is sinds november 2020 zichtbaar voor bezoekers. Sindsdien was de dierentuin meermaals maandenlang gesloten vanwege de coronamaatregelen, tot grote frustratie van directeur Robin de Lange. Ook nu is het park noodgedwongen dicht. Binnenkort moet het dier alweer terug naar China.



Xan Fing zou maximaal vier jaar in Nederland mogen blijven. De panda wordt echter dit jaar al naar China gebracht, twee jaar eerder dan verwacht. Volgens pandaverzorgster José Kok volgt men daarmee zo veel mogelijk de natuurlijke situatie. "In de natuur blijft een jong ongeveer twee jaar bij de moeder en gaat dan een eigen leven leiden", vertelt ze in gesprek met het AD. "We zien in dierentuinen dat je dit kunt uitstellen, maar daar willen wij niet in mee gaan."

Het kostte jaren lobbyen en miljoenen euro's om reuzenpanda's naar het dierenpark in Rhenen te krijgen. Nadat meerdere pogingen om Wu Wen zwanger te krijgen mislukten, was het in 2020 wel raak. Des te frustrerend is het dat er zo weinig bezoekers de babypanda hebben kunnen zien, vindt directeur De Lange.



Hopen

"Een scenario dat we niet hadden voorzien", zegt hij over de coronasluitingen. "Jammer en enorm frustrerend. In de tijd dat we open waren, merkte ik dat er veel bezoekers voor Fan Xing kwamen. We hadden hem nog aan veel meer mensen willen laten zien. Het is hopen dat we in februari weer open kunnen en mensen nog een half jaar van 'm kunnen genieten."



De komst van een babypanda is ook commercieel gezien heel belangrijk voor de dierentuin. "Zo'n jong draagt bij aan de commerciële kant, het betalen van de panda’s." Voor het houden van de twee volwassen panda's betaalt Ouwehands elk jaar 1 miljoen dollar aan China. Voor de babypanda, geboren op 1 mei 2020, werd eenmalig 600.000 dollar afgerekend.



België

De Belgische dierentuin Pairi Daiza koos voor een andere strategie. Daar mocht de in 2016 geboren Tian Bao in eerste instantie vier jaar blijven. Het dier kreeg een eigen verblijf. Vervolgens werd er een overeenkomst gesloten om de panda nóg een jaar langer in België te houden.



Waarom heeft Ouwehands Dierenpark geen apart verblijf gebouwd voor baby Xan Fing? "Daar hebben we over nagedacht", geeft De Lange toe. "Maar we hebben met 22 hectare een beperkte oppervlakte. We hebben overleg gehad met China en samen besloten dat de panda nu al die kant op gaat. Hopelijk lukt het ons hier nóg een keer om een babypanda voort te brengen." De verhuizing vindt in het najaar plaats.