Walibi Belgium

Overdekte dino-expositie op parkeerplaats Walibi Belgium

Walibi Belgium is de komende maanden nog gesloten, maar op de parkeerplaats van het pretpark valt al wel iets te beleven. Het circus Alexandre Bouglione heeft de tenten opgeslagen op het parkeerterrein. Bezoekers kunnen niet alleen een circusvoorstelling bekijken, maar ook een overdekte dino-expositie ontdekken.



Onder de noemer Dinosauria worden verschillende robotdinosaurussen tentoongesteld. Eén van de exemplaren is meer dan 15 meter lang, meldt de organisatie. Er wordt gebruikgemaakt van licht-, rook- en geluidseffecten. Borden geven meer informatie over de getoonde dinosoorten, in het Frans, Nederlands en Engels.

Het circus en Dinosauria zijn tot en met zondag 6 maart dagelijks te bezoeken van 13.30 tot 18.00 uur. Tickets kosten 10 euro voor kleine kinderen en 15 euro voor personen vanaf 10 jaar. Parkeren is gratis.



Aqualibi

De kleinschalige circusshow van ongeveer drie kwartier wordt opgevoerd om 14.30 en 16.00 uur. Walibi Belgium gaat begin april weer open. Tot die tijd is waterparadijs Aqualibi wel toegankelijk op woensdagen, zaterdagen, zondagen en tijdens de krokusvakantie.