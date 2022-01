Efteling

Efteling-medewerkers sturen kaartjes naar onbekende collega's: 'Belangrijk om contact te houden'

De Efteling heeft een speciale actie op touw gezet om medewerkers met elkaar in contact te brengen. Nu het attractiepark weer gesloten is vanwege de coronamaatregelen, zien personeelsleden elkaar niet zo vaak als gewoonlijk. Daarom werd er een kaartjesactie bedacht.



Alle werknemers van de Efteling - zo'n drieduizend - ontvingen een Efteling-ansichtkaart waarop ze een boodschap voor een collega kwijt konden. "Bijvoorbeeld een nieuwjaarswens, uitnodiging voor een kop koffie of een warme groet", viel te lezen in de begeleidende brief.

Bijzonder was echter dat de deelnemende personeelsleden niet wisten voor wie ze een kaartje schreven. Ze konden daarom als ontvanger "Collega van de Efteling" vermelden. Zo kon het gebeuren dat vakantiemedewerkers een kaartje ontvingen van een directielid en vice versa.



Belangrijk

Een heleboel Efteling-medewerkers hebben inmiddels zo'n hartverwarmende groet op de deurmat gevonden. "We doen deze actie omdat we weten hoe belangrijk het voor alle collega's is om contact te houden met elkaar", vertelt een voorlichter aan Looopings.



"Om betrokken te blijven en onderdeel te zijn van de Efteling. Ook als we elkaar niet of nauwelijks zien door de sluiting." Hoeveel collega's er in totaal hebben meegewerkt, valt volgens de woordvoerder niet te achterhalen. "Maar we hebben op social media heel veel leuke kaarten voorbij zien komen."