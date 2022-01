Plopsaland De Panne

Plopsaland deelt gratis friet uit aan vaste bezoekers

Vaste bezoekers van Plopsaland De Panne kunnen vandaag kosteloos friet eten. Ter gelegenheid van de permanente sluiting van restaurant Fred Kroket deelt het attractiepark tussen 17.00 en 18.00 uur gratis bakjes friet uit.



Abonnementhouders ontvangen één portie friet op vertoon van een Plopsa-FunCard of Plopsa-GoldCard. Het Vlaamse attractiepark, dat vandaag geopend is tot 18.00 uur, spreekt over het "einde van een overheerlijk tijdperk".

Fred Kroket opende in 2000, het jaar van de transformatie van Meli-Park naar Plopsaland. In de winter van 2014-2015 werd de eetgelegenheid in de Samson & Gert-zone vernieuwd. Nu moet het snackrestaurant wijken voor de bouw van het overdekte gedeelte Circus Bumba.



Opvolger

Er komt een nieuw restaurant met meer zitgelegenheid. Circus Bumba, dat draait om Studio 100-clown Bumba, moet in 2023 af zijn. Het Samson & Gert-gebied wordt tegenwoordig bevolkt door opvolger Marie Verhulst.