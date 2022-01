Plopsaland De Panne

Plopsaland-restaurant Fred Kroket maakt plaats voor nieuw gebied

Plopsaland De Panne neemt na 21 jaar afscheid van snackrestaurant Fred Kroket. Het horecapunt uit het Samson & Gert-tijdperk is dit weekend voor de allerlaatste keer geopend. De eetgelegenheid moet wijken voor de komst van een nieuw overdekt themagebied: Circus Bumba.



Nu het Vlaamse pretpark elke maand van het jaar geopend is, ontstaat er meer behoefte aan overdekte faciliteiten. Clown Bumba krijgt daarom zijn eigen binnengedeelte in Plopsaland, met verschillende kinderattracties, speeltoestellen, een theater, een darkride, een restaurant en toiletten. Eerder waren er ook plannen voor een kleine overdekte familieachtbaan, maar die zijn geschrapt.

Eigenlijk zou Circus Bumba opengaan in 2020. De opening werd in eerste instantie uitgesteld tot 2021. Vervolgens besloot Plopsa om een nieuwe spinning coaster - The Ride to Happiness - voorrang te geven. Nu staat de Bumba-uitbreiding op de planning voor seizoen 2023. De werkzaamheden starten binnenkort.



Opslagplaats

Het nieuwe gebied komt op de plek van het voormalige Klein Theater, dat al jaren niet meer toegankelijk is. De afgelopen tijd werd de locatie gebruikt als opslagplaats, bijvoorbeeld voor kerst- en halloweendecoraties. Inmiddels is het complex grotendeels leeggeruimd, zo melden ingewijden.



Fred Kroket was een onzichtbaar personage in de tv-serie Samson & Gert. Hij werd steevast genoemd als uitbater van de gelijknamige frietkraam in het dorp. Nu Gert Verhulst gestopt is met Samson & Gert, staat de Samson-zone in Plopsaland in het teken van opvolger Samson & Marie.



Poster

Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof stond vandaag al stil bij de sluiting van Fred Kroket. Hij poseerde met horecamanager Koen Keijsers, parkmanager Wim Wauters en Monika, een medewerkster van het eerste uur. Laatstgenoemde ontving een Samson & Gert-poster die in het restaurant heeft gehangen, als een aandenken.



Op ongeveer dezelfde plek komt een nieuw restaurant, vormgegeven als een nostalgische spiegeltent. Plopsaland zorgt voor een stuk meer overdekte zitplaatsen dan nu het geval is. Verder wordt er een uitgiftepunt gerealiseerd aan de zijkant van het gebouw.