Europa-Park

Nieuwe naam van controversiële boottocht Europa-Park bekend

De nieuwe naam van de Dschungel-Floßfahrt in Europa-Park is bekend. Het Duitse attractiepark geeft de Afrikaanse boottocht deze winter een nieuw thema. De controversiële attractie uit 1978 hoort voortaan bij het Oostenrijkse themagebied. Dankzij een merkaanvraag weten we hoe de vaartocht gaat heten.



Dschungel-Floßfahrt gaat voortaan door het leven als Josefina's Kaiserliche Zauberreise, oftewel: Josefina's Keizerlijke Toverreis. Die term heeft Europa-Park geregistreerd bij merkenbureau Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA). Ook de merken Fina en Josefina werden vastgelegd.

Europa-Park heeft zelf een verhaal bedacht over een fictieve keizerin. Looopings kon eerder deze maand al melden dat de attractie onder andere in het teken komt te staan van de historische keizerlijke paleizen in Oostenrijk.



Gesloten

In plaats van Afrikaanse vlotten nemen bezoekers straks plaats in sierlijke gondels. Er komen ook scènes met fantasiewezens. Europa-Park blijft tot eind maart gesloten voor publiek.



Het slopen van de Dschungel-Floßfahrt is al begonnen. Tegelijkertijd verdwijnt het Afrikaanse themagebied Abenteuerland, dat de afgelopen jaren meermaals in opspraak kwam vanwege racistische stereotyperingen. Op die manier kan het naastgelegen parkdeel Oostenrijk uitgebreid worden.