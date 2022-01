Europa-Park

Europa-Park wil Rulantica volgende winter uitbreiden met nieuwe glijbaantoren

Europa-Park blijft werken aan het uitbreiden van waterwereld Rulantica. Nadat afgelopen zomer al de grootste waterspeelplaats van Duitsland opende, worden nu plannen gemaakt voor de komst van een nieuwe glijbaantoren. Dat onthult directeur Michael Kreft von Byern in een interview.



De directeur noemt een tekort aan plekken voor ligbedden en een tekort aan glijbanen als de twee belangrijkste problemen voor het waterpark. "Dat zijn de zaken waar we aan moeten werken", zegt Kreft von Byern in gesprek met de Nederlandse podcast After Park Lounge.

"Om het hier iedereen naar de zin te maken, hebben we meer ligbedden en meer glijbaancapaciteit nodig." Het Europa-Park-team voegt meteen de daad bij het woord. "We zijn nu al bezig met een nieuwe glijbaantoren, die we hopelijk volgende winter in gebruik kunnen nemen. Laten we kijken hoe snel we vandaag de dag kunnen bouwen en wat voor maatregelen en beperkingen er zijn."



Waterattracties

Kreft von Byern spreekt over "een mooie toevoeging". Ook het ligbeddenprobleem wordt aangepakt. Tegelijkertijd liggen er plannen klaar voor kleinere waterattracties en waterspeelplaatsen voor kinderen, die komende zomer al af moeten zijn.



Ambitieuze plannen dus, maar Europa-Park heeft er zelf nog niets over naar buiten gebracht. Waarom worden dergelijke toekomstplannen niet van de daken geschreeuwd? "Veel fans willen alles weten over onze ontwikkelingen, maar wij focussen liever op opleveren dan op het maken van beloftes. Ik zou liever te veel leveren dan te veel beloven."



Bouwvergunningen

Rulantica opende eind 2019. Kreft von Byern is al betrokken bij het project sinds de eerste ideeën ervoor werden geopperd in 1996. In de podcast vertelt hij hoe het waterpark tot stand is gekomen en wat de belangrijkste uitdagingen waren. Zo nam het regelen van bouwvergunningen voor de glijbanen bijna drie jaar in beslag.



Verder gaat het onder meer over een personeelstekort, de bezoekersaantallen, de gevolgen van de coronacrisis, het ontbreken van abonnementen en wijze lessen die geleerd kunnen worden van andere waterparadijzen.



Tweede hal

Oorspronkelijk zou Rulantica direct twee keer zo groot worden als nu het geval is. "We hebben een slimme beslissing genomen door te zeggen: we splitsen het in tweeën: eerst de ene helft met een hotel. Als we in de toekomst meer overdekte ruimte nodig hebben, bouwen we er een tweede hal ernaast. Er zijn genoeg groeimogelijkheden voor de komende jaren."