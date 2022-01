Parc Astérix

Weggestuurde bezoekers Parc Astérix beschuldigen beveiligers van geweld

Vijf bezoekers van Parc Astérix beweren dat ze het slachtoffer zijn geworden van gewelddadige beveiligers. Tijdens het halloweenseizoen ontstond er een discussie tussen de groep en de bewakingsdienst van het Franse pretpark. Toen de situatie escaleerde, vielen er gewonden.



Het voorval vond plaats op zaterdag 30 oktober 2021. De bezoekers - met leeftijden tussen 16 en 28 jaar - werden door beveiligers aangesproken op voordringen in de wachtrij van spookhuis La Maison de la Peur. Ze zijn uit de rij gehaald en weggebracht.

De jongeren zouden vervolgens op de grond gesmeten en geslagen zijn. Een vrouw uit het gezelschap die probeerde in te grijpen, werd naar eigen zeggen met een zaklamp in haar gezicht gemept. Eenmaal in het ziekenhuis constateerde een arts meerdere kneuzingen en verwondingen bij het vijftal. Eén van de betrokkenen was 21 dagen arbeidsongeschikt.



Aangiftes

Er zijn in de dagen na het incident vijf aangiftes gedaan tegen Parc Astérix, melden Franse media. Het attractiepark heeft zelf echter een andere lezing over de situatie. Volgens het park gedroegen de personen in kwestie zich juist zeer agressief tegenover de bewakers. Zij zouden zich bedreigd hebben gevoeld.



Om die bewering kracht bij te zetten, heeft Parc Astérix camerabeelden van de bewuste dag overhandigd aan de autoriteiten. Er is een onderzoek gestart.