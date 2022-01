Plopsaland De Panne

Peppa Pig krijgt eigen meet-and-greet in Plopsaland

Plopsaland De Panne heeft Peppa Pig binnengehaald. Het populaire tekenfilmfiguurtje krijgt een eigen meet-and-greet in het Vlaamse attractiepark. De komende weken is het vrolijke varken elke zaterdag en zondag te ontmoeten. Bezoekers kunnen met Peppa op de foto in de kiosk bij de entree.



Het is niet voor het eerst dat een Plopsa-park bezoekers probeert te lokken met Peppa Pig. In 2019 was het personage al te gast in Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Indoor Coevorden, toen in de vorm van een kleine handpop. In De Panne verschijnt Peppa als volledige looppop.

De Plopsa-parken worden gerund door Studio 100, maar de laatste tijd verschijnen er regelmatig karakters en merken die geen onderdeel zijn van het bekende Vlaamse entertainmentbedrijf. Voorbeelden zijn PAW Patrol, Sesamstraat, De Fabeltjeskrant en De Buurtpolitie.