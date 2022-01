Floriade

Geplaagde Floriade vreest dat aantal bezoekers zal tegenvallen

De Floriade in Almere kampt minder dan drie maanden voor de opening nog altijd met serieuze problemen. Dat blijkt uit een rapportage over het derde kwartaal van 2021. Zo wordt het risico op tegenvallende bezoekersaantallen als 'hoog' omschreven.



De verkoop van toegangskaartjes is voor de Floriade de belangrijkste bron van inkomsten. Intern vreest de wereldtuinbouwtentoonstelling minder bezoekers te trekken dan de twee miljoen die er eerder werden verwacht. In de risicoreservering is hier een bedrag van maar liefst 8,3 miljoen euro voor opgenomen.

Ook het werven van sponsoren loopt bepaald niet van een leien dakje. Ooit hoopte men daarmee zo'n 10 miljoen euro binnen te halen. Die ambitie staat nog overeind, maar de realisatie lijkt ver weg. Er is een bedrag van 6,4 miljoen euro gereserveerd om het gat in de begroting te dichten.



Negatief effect

Dat zijn niet de enige financiële teleurstellingen. Zo valt een grote tuinbouwkas veel duurder uit dan verwacht. Op de locatie van The Green House is voorheen veel grond opgeslagen. Dat heeft een negatief effect gehad op de bodem, waardoor de kosten van de bouw stijgen met 180.000 tot 250.000 euro.



Eerder werd al duidelijk dat het aantal vergunningsaanvragen achterblijft bij de voorspellingen. Toen het rapport werd opgesteld was de Floriade in gesprek met 72 potentiële deelnemers. Pas zes daarvan hadden officieel een vergunning aangevraagd. Zonder dat papiertje mag er niet gebouwd worden. Bij het verwerken van nationale deelnemers kampt de organisatie bovendien met een achterstand.



Werkvergunningen

Ook het aanvragen van visa en werkvergunningen voor internationale deelnemers loopt vertraging op. Daarnaast waren de aanbestedingen voor de beveiliging en de EHBO op het terrein in oktober 2021 nog niet eens begonnen. Een maand geleden werd duidelijk dat de aanbesteding voor de licht- en geluidsinstallaties opnieuw moet omdat er fouten zijn gemaakt bij de procedure.