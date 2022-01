Blackpool Pleasure Beach

Vrouw valt 45 kilo af nadat ze niet in achtbanen blijkt te passen

Een 28-jarige Engelse vrouw schaamde zich rot toen ze in een pretpark niet in de achtbanen bleek te passen vanwege haar gewicht. Tijdens een bezoek aan attractiepark Blackpool Pleasure Beach kreeg Antonia Mulvaney bij twee rollercoasters de veiligheidssluiting niet dicht. In de maanden erna viel ze maar liefst 45 kilo af.



Voorheen woog de vrouw 127 kilo. Ze at voortdurend ongezonde dingen. Het pijnlijke moment in het Britse pretpark bleek achteraf een wake-upcall, vertelt Mulvaney aan de krant Liverpool Echo. "Het kostte me al moeite om door de poortjes te komen. Toen ik vervolgens een veiligheidsriem in het karretje moest sluiten, bleek dat onmogelijk."

Bij een andere attractie gebeurde even later precies hetzelfde. "Het was de meest vernederende ervaring van mijn leven. Ik wilde ter plekke door de grond zakken." Na geweigerd te zijn bij de achtbanen The Big One en Revolution, wist Mulvaney dat er iets moest veranderen.



McDonald's

In plaats van McDonald's en pizza eet ze tegenwoordig salades en andere zelfgemaakte verse maaltijden. Ze slonk zes kledingmaten. Mulvaney kan het iedereen aanbevelen. "Ik ben ontzettend trots op mezelf en blij. Mensen zeggen dat ik er goed uitzie en dat voelt stukken beter dan het eten van fastfood."