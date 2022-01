Plopsaland De Panne

Video: Plopsaland presenteert parodie op The Masked Singer

Plopsaland De Panne komt met een persiflage op The Masked Singer. Om mensen enthousiast te maken voor een baan in het Vlaamse attractiepark werd een speciaal filmpje opgenomen in de stijl van het populaire tv-programma. Daarin speelt een oude mascotte van Plopsaland de hoofdrol.



Het gaat om Koning Plopsa, een lachende televisie die in de beginjaren het gezicht van Plopsaland was. In 2015 kreeg het figuurtje tijdelijk een prominentere rol ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van het park. Tegenwoordig komt de mascotte slechts sporadisch voorbij.

In een video op social media wordt Koning Plopsa gepresenteerd als een deelnemer aan The Masked Singer, de tv-show waarin het publiek moet raden welke bekende artiesten er schuilgaan achter onherkenbare uitbundige pakken. Vervolgens verschijnt een logo in beeld met de tekst The Masked Colleague, in de vorm van de muts van Kabouter Plop in plaats van een masker.



Onthullen

"Mogen we jou binnenkort als nieuwe collega onthullen?", luidt de beschrijving. Plopsaland is momenteel op zoek naar vijfhonderd medewerkers voor verschillende afdelingen. Het park blijft voor het eerst geopend in januari, februari en maart. Daar zijn extra personeelsleden voor nodig. Overigens kampt het park al jaren met een structureel personeelstekort.