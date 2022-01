Leveranciers

Attractiebouwer KMG ontwikkelt moderne variant op klassieke thrillride

De Nederlandse attractiebouwer KMG ontwikkelt een moderne versie van een bekende thrillride. Het bedrijf uit het Gelderse Neede legt momenteel de laatste hand aan het attractietype crazy-X: een molen met zes armen, waarvan de gondels omhoog vliegen en draaien.



In totaal zijn er achttien gondels met elk twee zitplaatsen. De maximale hoogte bedraagt 9,4 meter. Het gaat om een doorontwikkelde variant op het attractietype techno power, ooit bedacht door de verdwenen Engelse fabrikant Tivoli Enterprises. KMG nam het concept over. Beide partijen werkten in het verleden al eens samen.

Een eerste ontwerp voor de crazy-X werd gepresenteerd in november 2020. Door de coronacrisis lag het project tijdelijk stil. "Andere projecten kregen in eerste instantie voorrang, bijvoorbeeld ons eerste reuzenrad", vertelt een KMG-woordvoerster aan Looopings.



Veiligheidsnormen

"De crazy-X zat destijds nog in de conceptfase, maar onze ingenieurs hebben de ontwikkeling hiervan nu weer hervat. Vandaar dat de attractie hier en daar weer opduikt." De bekende thrillride werd "geheel gemoderniseerd om te kunnen voldoen aan de moderne veiligheidsnormen".



Daarbij is de attractie ook in een nieuw jasje gestoken. "Qua uiterlijk is het nu meer van deze tijd." De crazy-X is beschikbaar als kermismodel en als een permanent parkmodel. Het vloerplateau - 15,5 meter lang en 16 meter breed - werd gebaseerd op een bestaande KMG-attractie; de experience.