Nieuws

Nieuw kabinet kiest voor versoepelingen, maar pretparken en dierentuinen blijven dicht

De sluiting van de Nederlandse attractieparken, dierentuinen en musea wordt verlengd. Het afgelopen week geïnstalleerde kabinet-Rutte IV vindt het nog niet verantwoord om zogeheten doorstroomlocaties open te stellen, ondanks dat de pret- en dierenparken in onze buurlanden wel gewoon open zijn. Dat heeft premier Mark Rutte zojuist bekendgemaakt tijdens een persconferentie.



Hij werd voor het eerst vergezeld door Ernst Kuipers, de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het kabinet heeft gekozen voor versoepelingen voor verschillende sectoren, waaronder de sportclubs, het onderwijs en de niet-essentiële winkels. Voor de horeca, bioscopen, theaters en doorstroomlocaties was er nog geen goed nieuws.

Alle niet-essentiële sectoren in Nederland zijn sinds zondag 19 december 2021 gesloten. Directe aanleiding was de opmars van de besmettelijke omikronvariant van het coronavirus, waarover toen nog veel onzekerheid bestond. Nu staat vast dat omikron ervoor zorgt dat mensen minder snel in het ziekenhuis belanden. Toch houdt het kabinet nog een slag om de arm. De angst is dat het aantal besmettingen de komende tijd zo hard stijgt dat de zorg het alsnog zwaar zal krijgen.



Verplaatsingen

Overigens werden doorstroomlocaties tijdens de presentatie van Rutte en Kuipers nooit expliciet genoemd. De premier sprak alleen over "musea". Waarom gaan die eigenlijk niet open? "Als je de musea nu al zou openen, leidt dat ook tot verplaatsingen buiten de eigen regio", antwoordde Rutte op een vraag van een journalist.



"Dus we hebben die keuze moeten maken. Zou je dat nu allemaal doen, dan zou het aantal besmettingen echt te veel oplopen. We willen nu eerst zien wat de effecten zijn en wat we aan nadere informatie krijgen over wat er in het buitenland gebeurt." Daar zijn pretparken, dierentuinen en musea dus wel gewoon open, hetzij met strenge maatregelen.



Weegmoment

Branchevereniging Club van Elf vroeg het kabinet gisteren nog om buitenlocaties van pretparken en dierentuinen te heropenen. Op dinsdag 25 januari - over anderhalve week - vindt een nieuw weegmoment plaats. Dan wordt opnieuw besloten of er meer mogelijk is. Vorig jaar duurde de verplichte wintersluiting van de attractie- en dierenparken van 15 december 2020 tot en met 18 mei 2021.