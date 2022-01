Orsa Rovdjurspark

Lage bezoekersaantallen, hoge kosten: Zweedse dierentuin gaat definitief dicht

Een dierentuin in Zweden is dit jaar voor het laatst geopend. Orsa Rovdjurspark, gelegen in Midden-Zweden, heeft aangekondigd de poorten op maandag 31 oktober 2022 definitief te sluiten voor het publiek. Het park spreekt over "droevig nieuws".



Er zou echter geen andere optie zijn, omdat er al jaren verlies wordt geleden. De bezoekersaantallen vallen tegen, terwijl er wel voortdurend hoge kosten gemaakt worden om de dieren te verzorgen. "We verwachten niet dat de situatie kan veranderen op de lange termijn", staat in een verklaring.

Daarom sluit het park voorgoed. Tot eind oktober blijven bezoekers gewoon welkom. Daarna ligt de focus op het verplaatsen van de dieren. "Al onze dieren maken deel uit van verschillende fok- en conserveringsprogramma's, die worden gerund door de Europese vereniging van dierentuinen", benadrukt Orsa Rovdjurspark.



Dierenarts

"Samen met de brancheorganisatie en soortcoördinatoren gaan we ons richten op het verplaatsen van de bewoners naar andere parken, waarbij we rekening houden met dierenwelzijn." Dat proces neemt waarschijnlijk zo'n 24 maanden in beslag. Mogelijk is er echter niet voor alle dieren plek. Moeten er dieren afgemaakt worden? "Beslissingen hierover worden te zijner tijd genomen in overleg met de dierenarts."



Alle werknemers worden op termijn ontslagen. Wat er met het terrein van het dierenpark gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. "We bekijken alle opties voor de toekomst."