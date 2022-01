Efteling

Voor de verzamelaars: Efteling introduceert nieuwe pinserie

Als de Efteling weer opengaat, kunnen fans vier nieuwe pins op de kop tikken. Bij het Smidje, een automaat op het Anton Pieckplein, is na vijf jaar een nieuwe pinserie verkrijgbaar. Na het inwerpen van 1 euro ontvangen bezoekers één willekeurige pin uit de serie.



Op de vier nieuwe pins staan enkele minder bekende Efteling-personages: een kabouter met een gong, Jonas uit de Wallevis, een kelner en een man met een zuurstok. De kabouter komt voor bovenop een afdakje bij een parkplattegond, naast het Carrouselpaleis.

Jonas uit de Wallevis is een figuurtje op een bord bij een klok achter het Spookslot. Efteling-liefhebbers kunnen de kelner kennen van een uithangbord bij horecapunt In den Hoorn des Overvloeds. De man met de hoed, die Zoetekauw wordt genoemd, prijkt op een bord bij snoepwinkel De Soete Inval.



2003

Sinds de komst van het Smidje in 2003 introduceert de Efteling regelmatig nieuwe pins met afbeeldingen van figuren die te vinden zijn op of rond het Anton Pieckplein.



Omdat bijna elk figuur inmiddels een eigen pin heeft, wordt het steeds lastiger om met nieuwe ontwerpen op de proppen te komen. Inmiddels zijn er acht series verschenen. De vorige dateert van december 2016.