Waterachtbaan Europa-Park deels afgebroken voor onderhoudsbeurt

Waterachtbaan Poseidon in Europa-Park wordt gerenoveerd. Het Duitse pretpark heeft een deel van de attractie afgebroken. Dat is te zien op een foto die directielid Thomas Mack op Twitter heeft gezet. Op dit moment ontbreken de baandelen na de eerste liftheuvel.



Door de rail te vervangen, wordt de levensduur van de 22 jaar oude achtbaan verlengd. De steunpilaren en een wenteltrap staan nog wel overeind. Boven de trap bevond zich een remsectie. Op de achtergrond zijn familieachtbaan Pegasus en mega coaster Silver Star zichtbaar.

Poseidon, gelegen in themadeel Griekenland, opende in 2000. De water coaster van huisleverancier Mack Rides is 23 meter hoog en 836 meter lang. Boten behalen een topsnelheid van 70 kilometer per uur.



Transformatie

Verderop in het Griekse themagebied vinden meer werkzaamheden plaats. Daar worden twee attracties afgebroken om plaats te maken voor een nieuw parkdeel. Europa-Park houdt zich momenteel ook bezig met het opknappen van het exterieur van Eurosat - CanCan Coaster. Bovendien ondergaat boottocht Dschungel-Floßfahrt een transformatie.