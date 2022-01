Nieuws

Nederlandse attractieparken doen oproep aan nieuw kabinet: heropen buitenlocaties

De Nederlandse attractieparken, dierenparken en musea vragen het nieuwe kabinet om een gedeeltelijke heropening. Branchevereniging Club van Elf doet bij monde van directeur Kees Klesman een oproep om buitenlocaties weer toegankelijk te maken. "Wij vinden dat het openen van buitenruimtes veilig kan en ook hoognodig is", zegt hij.



Op dit moment zijn alle niet-essentiële sectoren tot en met vrijdag 14 januari dicht, uit angst voor de zeer besmettelijke omikronvariant van het coronavirus. Vrijdag vindt 's avonds een persconferentie plaats waarin bekend wordt welke maatregelen vanaf zaterdagochtend zullen gelden. Nederland blijft dus tot het allerlaatste moment in onzekerheid.

"Nu het heropenen van de maatschappij hoog op de agenda staat, is het van belang dat dagrecreatie in de eerste fase wordt meegenomen", aldus Klesman. "Vooral in het belang van kinderen. Psychiaters praten erover in relatie tot hun geestelijke gezondheid."



Efteling

Bij de Club van Elf zijn 24 pretparken, dierentuinen en musea aangesloten, waaronder de Efteling, Toverland, Attractiepark Slagharen, Duinrell, Diergaarde Blijdorp, Artis, Burgers' Zoo, Ouwehands Dierenpark en Wildlands Adventure Zoo Emmen. De dagattracties weten hoe ze op een veilige manier bezoekers kunnen ontvangen, benadrukt Klesman.



"Gasten maken reserveringen, komen in hun eigen bubbel en de parken zijn inmiddels ervaren in het faciliteren van anderhalve meter afstand." Zelfs het verplicht moeten dragen van mondkapjes in de buitenlucht is bespreekbaar voor de Club van Elf, mits de parken dan open mogen. Nu zijn mond- en neusmaskers alleen binnen nodig.



Geen optie

Het brancheorganisatie wil "excessen in de publieke ruimte voorkomen". "De wens tot recreëren is in toenemende mate sterker dan vorig jaar, nu het allemaal langer duurt dan voorspeld. Langer wachten met openen van buitenruimtes is geen optie."



Vorig jaar deed de Club van Elf ook meermaals een oproep aan de politiek om zogeheten doorstroomlocaties te heropenen. Daar had het kabinet toen niet veel oren naar. Uiteindelijk duurde het tot 18 mei 2021 voordat buitenlocaties open konden. Op 5 juni konden ook de binnenlocaties en overdekte parken geopend worden.