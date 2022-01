Blackpool Pleasure Beach

Engels pretpark verkoopt onderdelen van beroemde achtbaan: trappen, platforms en rails

Het Engelse pretpark Blackpool Pleasure Beach verkoopt wel heel bijzondere onderdelen van een beroemde rollercoaster. Fans krijgen de kans om gigantische stukken rail van achtbaan The Big One over te nemen. Delen van de felrode attractie zijn de afgelopen tijd vervangen tijdens renovaties.



De oude baandelen worden nu in de verkoop gegooid. Verder zijn in de webshop van Blackpool Pleasure Beach loopplatforms - met en zonder reling - en trappen verkrijgbaar. De prijzen variëren van 150 pond (zo'n 180 euro) tot 450 pond (ongeveer 540 euro euro).

Sommige producten zijn al uitverkocht. Wie nóg meer over heeft voor een exclusief aandenken aan één van de meest iconische achtbanen van Groot-Brittannië, kan een langer stuk rail bestellen.



Prijsopgave

"Neem contact met ons op voor een specifieke prijsopgave en de gewenste lengte van de baan", laat Blackpool Pleasure Beach weten. "De baan kan indien mogelijk op maat worden gesneden."



The Big One, geopend in 1994, is volgens het park ruim 71 meter hoog. De topsnelheid zou 137 kilometer per uur bedragen. Fans twijfelen echter aan die officiële statistieken. De achtbaan werd gebouwd door de legendarische fabrikant Arrow Dynamics, die in 2001 failliet ging.