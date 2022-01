Efteling

Foto's: gigantisch bouwterrein bij hoofdingang Efteling, toegangscontrole wordt verplaatst

Bij de ingang van de Efteling wordt een gigantisch bouwterrein aangelegd. De afgelopen weken verschenen al containers en bouwhutten naast entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen. Ook werd er een enorme bouwschutting neergezet. Die is nu af. Bovendien zijn er al verschillende materialen zichtbaar, waaronder pijpleidingen.



De Efteling houdt vol dat de bouwplaats bedoeld is voor "groot onderhoud aan het Huis van de Vijf Zintuigen" en "ondergrondse werkzaamheden om de infrastructuur in het gebied te optimaliseren". Daarnaast wordt de huidige toegangscontrole in het entreegebouw tijdelijk verplaatst.

Tijdens de renovatie van het Huis van de Vijf Zintuigen verhuizen de controlepunten - waar entreebewijzen gescand worden - tijdelijk naar het Dwarrelplein. "Hiervoor verdwijnen de toiletten", meldt een woordvoerster aan Looopings. In november werd al een vergunning aangevraagd voor het verplaatsen van het toiletgebouw.



Energiesysteem

Verder is er sprake van "ondergrondse werkzaamheden voor de aanleg van een duurzaam energiesysteem in het Anderrijk en het entreegebied". Het bouwterrein beslaat een groot deel van de linkerzijde van de hoofdparkeerplaats.



De Efteling rept nog steeds met geen woord over de komst van een nieuw hotel op het Dwarrelplein. Volgens ingewijden dienen de aangekondigde veranderingen in het gebied als voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een groot hotelcomplex. Daarvan zijn al ontwerpen uitgelekt. De voorlichtster wil daar niets over zeggen.