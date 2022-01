Zoo Veldhoven

Brabantse dierentuin wordt te koop aangeboden: 'Niet erg als het nog tien jaar duurt'

Een Brabants dierenpark staat te koop. Op de website van Van de Loosdrecht Makelaars wordt "een dierentuin in het zuiden van Nederland" te koop aangeboden. Eigenaar Richard Loomans van Zoo Veldhoven bevestigt tegenover Looopings dat het om zijn park gaat.



Hij benadrukt dat er niet per direct een nieuwe eigenaar nodig is. De beslissing om het park in de etalage te zetten, staat dan ook los van de coronacrisis. "We hebben het park in de stille verkoop gezet", vertelt Loomans. "We hoeven er niet snel van af, want we runnen het park nog met veel liefde en plezier."

Binnen de familie zijn er echter geen opvolgers in beeld. Daarom wordt er nu alvast voorzichtig gekeken naar eventuele nieuwe eigenaren. "Als een goede partij zich meldt, dan zijn er mogelijkheden. Maar het zou niet erg zijn als het nog tien jaar duurt."



Geïnvesteerd

Loomans nam in 2013 het failliet verklaarde Nederlands Opvangcentrum Papegaaien over. Na een verbouwing werd de naam gewijzigd in Zoo Veldhoven. De afgelopen jaren is er volgens de eigenaar veel geïnvesteerd. "Het is een gerenoveerde dierentuin."



Eind 2016 kwam al naar buiten dat het park verkocht zou zijn. Een Belgisch stel zou Zoo Veldhoven overnemen. Enkele maanden later bleek echter dat de Belgen de rekeningen niet konden betalen. Na een kort geding werd de verkoop teruggedraaid. Loomans bleef de eigenaar.



Lockdown

Een jaar geleden kampte Zoo Veldhoven met financiële problemen door de coronamaatregelen. De eigenaar vertelde in januari 2021 dat hij het dierenpark niet lang meer overeind zou kunnen houden als de lockdown zou voortduren. In april 2020 vreesde hij ook al voor het voortbestaan van de zoo vanwege de toen geldende coronaregels.



Zoo Veldhoven is 's winters sowieso gesloten. Het nieuwe seizoen moet op dinsdag 1 maart 2022 van start gaan, valt te lezen op de website van het park. Voorlopig mogen de Nederlandse dierentuinen echter niet open.