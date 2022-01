Efteling

Unox-dag in de Efteling op 16 januari uit voorzorg geschrapt

Een speciale Unox-dag in de Efteling op zondag 16 januari gaat niet door. Op dit moment is nog niet duidelijk of Nederlandse attractie- en dierenparken komend weekend de poorten mogen openen. De huidige lockdown duurt tot en met vrijdag 14 januari.



Op 16 januari zouden duizenden prijswinnaars van Unox het Kaatsheuvelse sprookjespark bezoeken. Uit voorzorg heeft de organisatie besloten om het Unox-evenement te schrappen. Als reden geeft men "de grote onzekerheid met betrekking tot de coronamaatregelen".

Er wordt een nieuwe datum geprikt. Vanwege het bedrijfsevenement werd eigenlijk grote drukte verwacht op 16 januari. Abonnementen zouden om die reden niet geldig zijn.



Afwachting

De Efteling is in afwachting van een beslissing van het kabinet over de coronaregels. Op de online openingskalender valt momenteel te lezen dat het park zaterdag geopend is van 10.00 tot 19.00 uur en zondag tot 20.00 uur.