Efteling

Video: Efteling legt laatste hand aan muziek en effecten Wereld van Sindbad

De Efteling laat zien en horen hoe de soundtrack van de Wereld van Sindbad tot stand is gekomen. In een YouTube-video komt componist René Merkelbach aan het woord, die verantwoordelijk is voor de muziek in het nieuwe themagebied. Verder is er aandacht voor het programmeren van de showtechniek.



"Aan de hoofdmelodie - waar je die ook hoort binnen het gebied - voel je dat het avontuur gaat beginnen", vertelt Merkelbach. Looopings kon de oosterse melodie enkele dagen geleden al laten horen.

Daarnaast was er veel aandacht voor het omgevingsgeluid. "Je zult heel veel geluidseffecten horen", aldus de componist. Zo klinkt bij bootjesmolen Sirocco naderend onweer, het klotsen van golven, blikseminslag en het gekraak van handelswaar. Bij waterspeelplaats Archipel zijn kabbelend water, wegvliegende vogels en tjirpende krekels te horen.



Opspattend water

In Sirocco komen bezoekers in het oog van een tropische storm terecht. Bram van Sprang, verantwoordelijk voor de showtechniek, legt uit hoe de Wereld van Sindbad op technisch vlak tot leven wordt gewekt. Daarvoor worden niet alleen geluidseffecten gebruikt, maar ook bewegende elementen, lichteffecten en watereffecten. Voorbeelden zijn flikkerende lampen, golven en opspattend water.



Ontwerper Sander de Bruijn hint in de video alvast op de tweede fase van de Wereld van Sindbad. Daarbij wordt Archipel uitgebreid en krijgt het nabijgelegen restaurant Panorama een nieuw thema. "Dit is pas het begin", belooft De Bruijn. Wanneer de Efteling met fase twee begint, is nog niet bekend.