Phantasialand

2G+ in Phantasialand: coronatest nodig voor gevaccineerden zonder boosterprik

Phantasialand hanteert vanaf donderdag 13 januari strengere coronaregels. Volledig gevaccineerde personen zonder boosterprik moeten zich alsnog laten testen voor hun bezoek. Dat heeft het Duitse pretpark vandaag bekendgemaakt. Wie helemaal niet gevaccineerd is, mocht sinds eind november sowieso al niet meer naar binnen.



Bezoekers met een boostervaccinatie zijn wel welkom zonder aanvullende test. Dat geldt ook voor mensen die in de afgelopen drie maanden corona hebben gehad terwijl ze volledig gevaccineerd waren. Zij moeten daar een bewijs van laten zien in de vorm van een positief PCR-testresultaat.

Verder gelden er uitzonderingen voor kinderen tot en met 6 jaar en - buiten de schoolvakanties - kinderen van 7 tot en met 15 jaar die in Duitsland naar school gaan. Zij hoeven niets te laten zien. De leeftijd van een kind moet wel aangetoond kunnen worden middels een officieel document.



Wachtrijen

De hygiëneregels in het park zelf veranderen niet: mond- en neusmaskers moeten gedragen worden in alle overdekte ruimtes, wachtrijen, attracties en op plekken waar anderhalve meter afstand houden niet mogelijk is.



Het winterseizoen van Phantasialand duurt tot en met zondag 23 januari. Het park is de komende twee weken nog geopend van woensdag tot en met zondag, steeds van 11.00 tot 20.00 uur. Op zaterdag 9 april start het zomerseizoen.